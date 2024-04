Operação Divisa de MS prende membro de organização criminosa em MT

Na tarde desta quarta-feira, 17/04, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, prendeu no Estado vizinho, Mato Grosso (MT), G.B.S. (vulgo Coyote), de 31 anos de idade. A captura dele foi feita por equipes da Delegacia de Sonora, do GARRAS (Delegacia Especializada na Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) e DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), com apoio da Polícia Civil do MT.

A ação faz parte da operação “Divisa”, deflagrada pela Polícia Civil em Sonora, para combater o crime organizado na divisa entre os dois Estados. Segundo apurado, o indivíduo é investigado por integrar uma organização criminosa oriunda do Rio de Janeiro, que possui integrantes em Sonora/MS.

Morador em Sonora, G.B.S. é apontado como líder da organização, no município e responsável por aliciar membros para a prática de crimes na região. No dia 28 de fevereiro deste ano, integrantes de uma organização rival tentou matar G.B.S., mas ele conseguiu fugir e quem acabou morto foi o sogro dele, que estava sentado em uma cadeira, na varanda da casa e foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça.

Na ocasião, G.S.B., que fazia uso de tornozeleira eletrônica, fugiu para o Mato Grosso e hoje foi capturado pelos policiais civis. Ele estava com mandado de prisão em aberto por liderar Organização Criminosa.

