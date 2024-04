Um helicóptero caiu no início da tarde desta quinta-feira (18), próximo do Santa Maria, localizado na região leste de Campo Grande, na saída para Três Lagoas. Informações preliminares apontam que a aeronave é de uso do governo do Estado.

Na aeronave, estariam quatro pessoas, onde duas já teriam sido socorridas e uma terceira estaria em estado grave. O Estado Online continuará acompanhando o caso.

