Idoso deixa feijão cozinhando e casa pega fogo

Um morador, de 79 anos, teve sua casa consumida pelo fogo em Corumbá, no bairro Popular Nova. As chamas começaram, pois o homem saiu para comprar verduras, deixou o fogão a lenha aceso.

Imagens feitas pelo Corpo de Bombeiros do município que as poucas coisas que resistiram as chamas foram baldes de tinta, plásticos e metais. A equipe chegou ao local, mas o morador não se encontrava. Foram utilizados 2,5 mil litros de água para apagar o fogo.

A casa de madeira teve perda total e a parede do vizinho ficou com rachaduras devido ao fogo. Ainda conforme os bombeiros, o proprietário da casa morava sozinho com um cachorro que sobreviveu ao incêndio, pois estava do lado de fora da casa.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais