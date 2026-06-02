Operação da PF mira grupo suspeito de traficar cocaína de MS e movimentar R$ 70 milhões

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta terça-feira (2) a Operação Mens Occulta para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína. Segundo as investigações, o grupo, sediado em Uberlândia (MG), utilizava drogas provenientes da região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, para abastecer o esquema criminoso.

Ao longo das apurações, que resultaram em 11 flagrantes contra integrantes da organização, foram apreendidas aproximadamente 2,9 toneladas de cocaína. A droga tinha origem na faixa de fronteira sul-mato-grossense, uma das principais rotas de entrada de entorpecentes no país.

A operação mobilizou 230 policiais federais para o cumprimento de 49 mandados de busca e apreensão e 25 mandados de prisão preventiva. As ordens judiciais foram expedidas pela Subseção Judiciária de Uberlândia, vinculada ao TRF6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região).

As ações ocorreram nas cidades mineiras de Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Araguari, Centralina, Araporã e Belo Horizonte. Também foram cumpridos mandados em Cariacica (ES) e nos municípios sul-mato-grossenses de Campo Grande e Corumbá. Somente em Uberlândia, os agentes executaram 29 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Federal, relatórios de inteligência financeira apontam que a organização movimentou cerca de R$ 70 milhões em operações sem lastro ao longo dos últimos cinco anos. Os investigadores identificaram ainda a utilização de empresas de fachada para ocultar a origem dos recursos obtidos com o tráfico de drogas.

O dinheiro ilícito teria sido empregado na aquisição de bens de alto valor, incluindo ranchos, apartamentos, cavalos de raça, embarcações e veículos de luxo, numa estratégia de lavagem de dinheiro para dar aparência de legalidade ao patrimônio acumulado pelo grupo.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e aprofundar o rastreamento do patrimônio ligado ao esquema.

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