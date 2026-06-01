Caminhão com 4,7 toneladas de maconha é apreendido em Três Lagoas

Droga estava escondida em carga de sementes de girassol; motorista foi preso

No último domingo (31), a PRF (A Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 4.755 quilos de maconha, em Três Lagoas, durante fiscalização na BR-158.

Um caminhão com dois semirreboques foi abordado após apresentar irregularidade na carga de sementes de girassol.

Durante a vistoria, os policiais encontraram fardos de maconha escondidos sob os sacos da carga. O motorista afirmou que pegou a droga em Maracaju e que o destino seria o estado de São Paulo.

Ele foi preso e encaminhado, junto com o veículo e a droga, à Polícia Civil em Três Lagoas.

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