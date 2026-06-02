Funsat oferece 1.444 vagas nesta terça-feira (02)

A terça-feira (2) começa com 1.444 vagas de emprego intermediadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho). As oportunidades são oferecidas por 155 empresas de Campo Grande e contemplam 138 profissões diferentes.

Do total de vagas disponíveis, cerca de 70% são destinadas a contratações sem exigência de experiência anterior. Nessa modalidade, os empregadores oferecem treinamento remunerado aos candidatos selecionados. Entre as oportunidades estão alimentador de linha de produção (10 vagas), atendente de lojas e mercados (56), auxiliar de cozinha (15), consultor de vendas (30), garçom (20), operador de caixa (346) e pedreiro (3).

Também há vagas para profissionais com experiência comprovada em funções como apontador de obras, almoxarife, assistente de contabilidade, captador de recursos, conferente de logística, encarregado de manutenção, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, mecânico de equipamento pesado e motorista de automóveis.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são ofertadas 55 vagas, sendo 50 para auxiliar de confecção, duas para empacotador à mão, duas para repositor de mercadorias e uma para auxiliar de limpeza.

Emprega CG chega ao Jardim Monte Líbano

Além do atendimento regular nas unidades da Fundação, a terça-feira contará com mais uma edição itinerante do Emprega CG. A ação será realizada das 8h às 13h, na Rua Rodolfo José Pinho, 66, no Jardim Monte Líbano, durante atividade promovida pelo CRF-MS (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul).

No local, a equipe da Funsat oferecerá consulta às vagas do painel do dia, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e encaminhamentos para processos seletivos.

Já na quarta-feira (3), a Fundação realiza mais uma edição da Super Quarta, com recrutamento para vagas de operador de caixa, repositor de mercadorias, operador de loja, açougueiro e auxiliar de depósito. O atendimento será na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Os atendimentos da Agência de Empregos ocorrem das 7h às 13h, tanto na sede da Fundação quanto no Polo Moreninhas.

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