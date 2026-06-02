Mulher é vítima de atentado após companheiro a usar como “escudo humano”, em Dourados

Na noite desta ultima segunda-feira (1º), uma mulher, de 38 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi baleada duas vezes após atentado. O caso aconteceu no Bairro Canaã II, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de distância. A vítima foi atingida quando o real alvo, seu companheiro, de 23 anos, a usou como “escudo humano” para se proteger.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a ação foi realizada com ligação à facção criminosa CV (Comando Vermelho).

A dinâmica do crime aconteceu quando o casal estava em uma residência, e dois homens em uma moto invadiram o local. O passageiro desceu da motocicleta, entrou no quintal e disparou cerca de nove vezes contra as vítimas. A arma utilizada foi uma calibre .40.

Ainda conforme o registro policia, o alvo do atentado era o homem, de 23 anos, que com o intuito de se proteger dos disparos, puxou a companheira e a utilizou como “escudo humano”. Ela foi atingida por dois tiros que acertaram o rosto e o pescoço. Já o homem, sofreu apenas uma ferimento de raspão no tornozelo esquerdo.

As vítimas foram socorridas pela Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que foi acionado no local. Posteriormente, devido a gravidade dos ferimentos, ambos foram encaminhados para o Hospital da Vida. A mulher foi internada e não corre risco de morte.

A Policia Militar, Policia Civil e a Perícia Técnica também estavam presentes para isolar a área e realizar os procedimentos necessários. Câmeras de segurança próximas a região do crime foram analisadas e flagraram os criminosos fugindo logo após a ação. Os envolvidos ainda não foram identificados.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados como homicídio simples na forma tentada.

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