Operação contra furto de energia é deflagrada em Nova Andradina

Na manhã de quinta-feira(18), foi deflagrada uma operação conjunta da Polícia e Energisa para identificar fraudes em medidores de energia de residências e comércios da cidade de Nova Andradina.

Nas investigações do Núcleo de Inteligência, com dados da concessória de energia elétrica foram constatadas divergências de informações sobre o consumo de energia, razão pela qual as equipes policiais, peritos e de técnicos da Energisa foram aos imóveis para vistoria dos padrões de energia elétrica de mais de oito imóveis, nos quais foram constatadas as fraudes pela perícia oficial.

Os moradores conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis, sendo que oito pessoas autuadas em flagrante delito. O furto de energia pode configurar os crimes dos artigos 155 e 171 (furto e estelionato), ambos do Código Penal brasileiro.

Além disso, pode causar acidentes fatais em face das ligações clandestina que podem provocar incêndios e explosões, sendo a segunda maior causa de morte no país relacionada à energia elétrica.

Outro fator de importância é que grande parte do prejuízo com as fraudes é direcionado mensalmente aos demais consumidores, que acabam arcando com parte do custo inerente à reposição das perdas decorrentes destas ligações clandestinas, que chegam a R$ 175 milhões no Mato Grosso do Sul e que encarecem a conta em até 10%, conforme autorização da agência reguladora do setor, a Aneel.

A operação ocorreu pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Nova Alvorada do Sul, com apoio da ENERGISA e da Unidade de Perícias.

As fraudes, mais conhecidas como “gato”, trazem sobrecarga da rede elétrica e podem piorar a qualidade do serviço prestado, deixando o sistema mais suscetível a interrupções e oscilações de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estima que as fraudes no Brasil são gigantescas, representando mais do que 31,5 mil gigawatts, o que pode sustentar imóveis em grande parte do Estado do Mato Grosso do Sul.

