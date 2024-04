Novo leilão do Detran-MS tem o clássico OMEGA CD e Honda Fan em Dourados

Nesta sexta-feira, 19 de abril, às 09h (horário de Mato Grosso do Sul), foi aberto o sétimo leilão do Detran-MS no ano, e o segundo em Dourados. Estão sendo oferecidos 131 lotes entre sucatas inservíveis, aproveitáveis e veículos de circulação.

O responsável pelo certame é o leiloeiro Tarcílio Leire e os interessados tem até o dia 07 de maio as 14h (horário de Mato Grosso do Sul) no site www.casadeleiloes.com.br e as visitações dos lotes acontecem nos dias 29, 30 de abril e 2 de maio, no pátio da AUTOTRAN em Dourados, que fica na Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 51-B no Jardim Colibri nos horários das 08h às 11H e das 13h30 às 16h30.

Na categoria Sucata Inservível está disponível 01 lote, sendo 168 motocicletas e 6 automóveis que possuem aproximadamente 21,5 mil quilos de material ferroso. Os lances estão disponíveis apenas para pessoas jurídicas que operam no ramo de siderurgia, de fundição ou de reciclagem e que sejam credenciadas no Detran-MS.

Em Sucata Aproveitável são 56 lotes de veículos, sendo 56 motocicletas (8 lotes com 5 motocicletas, 2 lotes com 6 motocicletas e 1 lote com 4 motocicletas) além de 45 automóveis. Nesta categoria, apenas pessoas jurídicas cadastradas em qualquer Detran do Território Nacional podem participar dos lances.

Os veículos dessa categoria não podem voltar a circular, e são entregues sem placas e sem identificação do chassi. As placas serão recolhidas e o local onde se encontra a numeração de identificação do chassi serão inutilizados antes da entrega do veículo arrematado.

Já o certame de Veículos de Circulação, conta com 74 lotes de veículos, sendo 61 motocicletas e 13 automóveis. sendo o destaque um GM/ OMEGA CD do ano de 1997 na cor cinza com lance inicial de R$ 9.109,00 e a moto Honda / CG 150 FAN ESDI do ano de 2013 / 2014 na cor vermelha com lance inicial de R$ 2.366,00.

Todas as pessoas físicas maior de 18 anos, ou jurídicas de qualquer natureza, devidamente cadastradas no site, podem participar e dar lance nessa categoria.

Com informações Detran MS