Depois de anos, condenado por estupros é preso Jardim

um mandado de prisão em desfavor de Um homem de 67 anos condenado a 34 anos de prisão foi preso na quinta-feira, 18 de abril por dois crimes de estupro de vulnerável ocorridos em anos passados. A prisão foi feita pela 1ª DP de Jardim

De acordo com a polícia civil, A.M.P.; praticou entre os anos de 1997 a 2000, o crime de abuso sexual na cidade Jardim. Na época, o autor tinha 40 anos e era convivente da avó da vítima, que foi abusada dos 4 aos 7 anos de idade.

Já o segundo, aconteceu entre os anos de 2004 a 2010. Na ocasião, o autor estava com 47 anos, também era convivente da avó da outra vítima, que foi abusada dos 6 aos 12 aos de idade, também na cidade de Jardim.

O indivíduo foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

