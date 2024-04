Cinco mandados de prisão são cumpridos em Naviraí

Cinco mandados de prisões foram cumpridos durante a semana em Naviraí. As prisões foram realizadas por meio do Setor de Investigações Gerais da Primeira Delegacia de Polícia da cidade de Naviraí.

Os indivíduos presos tinham passagens por furto, roubo, lesão corporal (violência doméstica) e estupro. As prisões ocorreram durante diligências realizadas pelos investigadores, visando coibir crimes contra o patrimônio.

Para denúncias, basta entrar em contato pelo whatsapp: (67) 3461-1215.

