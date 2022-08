Operação mira quadrilha que movimentou 1 bi do tráfico

Equipes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul participaram na manhã de hoje (9), da Operação Krymennos. A ação aconteceu em combate a esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas que envolve, mais três estados e o Distrito Federal.

De acordo com a justiça, foram expedidos 23 mandados de busca e apreensão, e determinou o bloqueio e sequestro de R$ 848 milhões, nove veículos e 15 imóveis. A operação é comandada pela Gaeco e também pela Polícia Civil de Minas Gerais. Segundo a investigação, a ação também ocorreu em São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

Ainda de acordo com os investigadores, os crimes movimentaram mais de R$ 1 bilhão de reais, de acordo com portal G1. Já em Mato Grosso do Su, equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) e Deleagro (Delegacia de Combate a Crimes Rurais e Abigeato) cumpriram mais de quatro mandados de busca e apreensão em fazendas da zona rural de Campo Grande e duas no município de Miranda.

Em Minas Gerais, a justiça determinou também a apreensão de 5 mil semoventes (animais de bando), não especificando se seriam bovinos ou equinos.

Ainda durante as investigações, a Polícia Civil informou que foi identificado que a organização criminosa, supostamente usou de empresas fictícias e contas bancárias abertas para dar cabo de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes. Ainda segundo a investigação, o dinheiro circulava pelas contas de inúmeras pessoas físicas e jurídicas até, finalmente, chegar a terceiros que supostamente vinculados ao esquema como se fosse lícito.

A palavra Krymmenos, do grego κρυμμένος, significa oculto.

