Operação policial aborda 172 pessoas na Capital

Equipes da Polícia Militar realizaram na noite de ontem (8) uma operação para coibir crimes de furtos, roubos e porte ilegal de armas, tráfico de drogas e assassinatos em Campo Grande. Nomeada como “Operação Pontual” ocorreu em diversos bairros da região norte da Capital.

A ação teve participação de policiais da 11º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), com coordenação do Comando de Policiamento Metropolitano e apoio do Batalhão de Choque. Aproximadamente, 21 policiais e 9 viaturas participaram da operação.

Ao todo, 172 pessoas e 174 veículos foram abordados. Além disso, um homem que estava foragido da justiça foi capturado.

