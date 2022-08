Parada Nerd será realizada entre 21 e 23 de outubro

Volta do maior evento de cultura pop do Estado retorna após dois anos

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado

O maior evento de cultura pop de MS está de volta e já tem data confirmada, após dois anos de hiato por causa da pandemia: foi anunciado na noite de domingo (7) que a sétima edição da Parada Nerd será realizada nos dias 21, 22 e 23 de outubro, no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês.

A expectativa é de muitas novidades, mantendo, no entanto, a mesma essência que conquistou tantas pessoas: reunir em um mesmo espaço, amantes de quadrinhos, games, filmes, animes, cosplay, k-pop e outros temas relacionados à cultura nerd.

Flávio Nakazato, um dos organizadores, fala sobre a alegria de voltar. “Depois de tanto tempo, praticamente três anos, é uma alegria enorme poder voltar com um evento que é tão querido, tanto por nós que organizamos quanto pelo público, e estamos muito ansiosos para fazer uma edição muito especial. Vai ser incrível.”

A expectativa de público da organização é reunir 10 mil pessoas nos três dias do evento, que tem a proposta de ser multitemático, trazendo convidados de fora e várias atrações, que serão anunciadas pelas redes sociais da Parada nas próximas semanas. Os ingressos já estão à venda, com valor promocional.

Muito além do entretenimento em si, um dos objetivos do evento é reunir famílias e amigos, promovendo a integração entre os participantes. O outro é difundir a cultura nerd, que nos últimos anos superou estereótipos e preconceitos e passou a ser parte de um mercado de filmes, séries, games e música que movimenta bilhões de dólares pelo mundo.

“É um evento que surgiu para ser divertido, para reunir em um mesmo espaço pais, filhos, homens e mulheres de todas as idades”, explica Alex Tominaga, que também integra a organização.

Parada Nerd

A primeira edição do evento foi realizada em 2014, e a última foi realizada em 2019, antes da pandemia de COVID19, reunindo mais de sete mil pessoas em dois dias e trazendo para Campo Grande grandes nomes como os dubladores Guilherme Briggs e Ursula Bezerra, o youtuber Maurício Cid, além de cosplayers e atrações musicais.

Os dois anos de hiato por conta da pandemia geraram uma expectativa muito grande no público da cidade e de todo o Estado, que ansiava por esse anúncio há vários meses.

“A gente estava muito na dúvida se ia ter evento ou não, porque foram anos muito difíceis, mas decidimos fazer porque as pessoas estavam pedindo muito, querendo se reunir, preparar seus cosplays”, completa Alex.

Serviço:

A edição 2022 da Parada Nerd será realizada nos dias 21, 22 e 23 de outubro, no Bosque Expo, que integra o Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, nº 4.796. Os ingressos já estão à venda, com lote promocional até dia 21 de agosto, pelo site: https://paradanerd.com.br/ ingressos e na loja Trilogia Nerd, localizada na Feira Central, de quarta a domingo. Mais informações pelo Instagram @paradanerd.

