Vídeo: pai filma filho de 9 anos que dirigia em rodovia

Um homem filmou o filho que dirigia em uma rodovia, sob forte chuva. O caso aconteceu na tarde de domingo, entretanto ganhou repercussão apenas hoje (9). Ao longo da gravação, o pai diz que o menino era seu “motorista particular”.

Além disso, o homem revela que havia ingerido bebida alcóolica e por isso deu o controle ao jovem. “pelo menos se (a polícia) pegar, a multa é menor”. Depois, repreendeu o menino na sequência devido à velocidade que ele atinge na via – 140 km/h – ordenando que o menino dirija no limite da estrada, que é 80 km/h, segundo ele.

Nas imagens é possível notar que chovia no momento que o menino dirigia, o que agrava a situação, já que a pista molhada aumenta as probabilidades de um acidente.

Quem dirige sem ter a CNH – Carteira Nacional de Habilitação, ou PPD – Permissão Para Dirigir está cometendo uma infração gravíssima, passível de multa (R$ 880,41) e retenção do veículo. Segundo, o Código de Trânsito Brasileiro “a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”. A punição é de detenção de seis meses a 1 ano e multa.”

