Ônibus com trabalhadores rurais cai de ponte em Camapuã após pneu estourar; 21 ficam feridos

Um grave acidente foi registrado no início da manhã desta terça-feira (29) na rodovia MS-436, na ponte sobre o Ribeirão da Pontinha do Cocho, no distrito de Camapuã, que faz divisa com o município de Figueirão, em Mato Grosso do Sul. Um ônibus lotado de trabalhadores rurais caiu dentro do rio após estourar um pneu ao passar por um buraco na ponte.

Conforme informações preliminares, o coletivo transportava funcionários que atuam em uma fazenda de eucalipto da região. O ônibus perdeu o controle e despencou na água com todos os passageiros a bordo. O veículo fazia o trajeto diário entre o alojamento na Pontinha do Cocho e a propriedade rural. A empresa responsável possui dois veículos, o acidentado era o primeiro a sair, enquanto o segundo ônibus, que seguia logo atrás, passou pela ponte sem perceber o ocorrido.

Moradores da comunidade de Pontinha do Cocho prestaram os primeiros socorros até a chegada de equipes médicas. O resgate contou com o apoio de sete ambulâncias, sendo quatro de Camapuã, duas de Figueirão e uma do próprio distrito. Ao todo, 21 pessoas ficaram feridas, 11 foram levadas ao hospital de Figueirão e 10 para a unidade de saúde de Camapuã.

Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de mortes, segundo confirmou a Polícia Militar de Figueirão, que também atendeu à ocorrência.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. A ponte onde o acidente ocorreu é considerada precária por moradores da região, que relataram a existência de buracos e falta de manutenção.

