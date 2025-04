Homem é morto a tiros após discussão por dívida em Anastácio

Sandro Jorge Paulo Netto, de 38 anos, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (28) em uma residência no bairro Afonso Paim, em Anastácio, município a 122 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu após uma discussão motivada por uma cobrança de dívida feita à companheira da vítima.

Segundo relatos de testemunhas ao site A Princesinha News, o autor dos disparos, identificado inicialmente como Sérgio, chegou ao local acompanhado de sua esposa para cobrar o valor devido. Durante a conversa, os ânimos se exaltaram e Sérgio sacou uma arma de fogo, disparando contra Sandro. Ele foi atingido no tórax e morreu antes da chegada do socorro do Corpo de Bombeiros.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram na residência para os primeiros levantamentos. Após o crime, Sérgio se apresentou às autoridades. A mulher que o acompanhava durante a ocorrência não foi localizada até o momento.

Sandro tinha antecedentes criminais e havia deixado o Estabelecimento Penal de Aquidauana no início de abril, no dia 7. Ele utilizava tornozeleira eletrônica e já havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio em 2021.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que agora trabalha para esclarecer todos os detalhes e a motivação do crime.

