Portal do Contribuinte ganha acesso via Gov.br e permite representação digital de terceiros

O Portal de Serviços do Contribuinte da Receita Federal passou a contar, a partir dessa segunda-feira (28), com duas importantes novidades: o login via Gov.br e a funcionalidade de representação digital de terceiros. As atualizações fazem parte do processo de modernização e digitalização promovido pela Receita para facilitar o acesso do cidadão aos serviços fiscais.

Com o novo sistema de autenticação, os usuários podem acessar diretamente o portal e o Centro de Atendimento Virtual (e-CAC) com a mesma conta utilizada em outros serviços do governo federal, dispensando o uso de certificados digitais específicos ou autenticações paralelas. A conta Gov.br centraliza o acesso, simplificando o uso da plataforma por pessoas físicas e jurídicas.

Além disso, passa a ser possível atuar em nome de terceiros por meio de representações digitais. Advogados, contadores, procuradores e representantes legais de empresas e instituições públicas agora podem acessar os serviços em nome de seus representados de forma segura e prática. A funcionalidade também beneficia herdeiros, sucessores e gestores públicos.

O novo portal foi inteiramente redesenhado com base em entrevistas, pesquisas e testes de usabilidade com usuários do e-CAC. A plataforma está disponível para acesso via computadores, tablets e celulares, com navegação otimizada.

De acordo com a Receita Federal, o objetivo da reformulação é tornar os serviços mais acessíveis, compreensíveis e eficientes, promovendo um atendimento digital moderno, centrado no contribuinte e na desburocratização. A expectativa é que a unificação e digitalização dos acessos reduza o tempo gasto com tarefas fiscais e melhore a comunicação entre o Fisco e a sociedade.

Com informações da Agência Brasil

