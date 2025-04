Prefeitura de Naviraí empossa 31 novos servidores municipais

Na manhã dessa segunda-feira (28), a Prefeitura de Naviraí realizou, no Paço Municipal, a posse de 31 novos servidores aprovados em concurso público. O reforço faz parte da estratégia da gestão para melhorar o atendimento e dar mais agilidade aos serviços prestados à população.

Durante a cerimônia, o prefeito Rodrigo Sacuno deu as boas-vindas aos novos servidores e destacou o compromisso da administração com a valorização das pessoas.

“O nosso objetivo é fazer de Naviraí uma cidade cada vez melhor, e isso só é possível com gente comprometida. Vocês chegam para somar força ao nosso time. Aqui, o atendimento à população é prioridade,” afirmou o prefeito.

A vice-prefeita Telma Minari também falou aos empossados e ressaltou a importância do bom atendimento no serviço público.

“Tratar bem as pessoas, ouvir, acolher e buscar soluções: essa é a missão de cada servidor que hoje entra para a Prefeitura. Sejam muito bem-vindos e contem conosco para caminhar juntos,” disse Telma.

Os novos servidores irão atuar em diversas áreas da administração pública e assumem seus cargos em um momento de reestruturação e fortalecimento dos serviços municipais. A posse faz parte do compromisso da gestão “Compromisso com o Futuro”, que busca garantir uma Naviraí mais moderna, eficiente e humana para todos.

Com informações da prefeitura de Naviraí

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram