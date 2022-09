Número de vítimas abusadas por psicólogo pode chegar a cinco em Dourados

Depois do cumprimento de prisão temporária em desfavor do psicólogo que atuava em consultório na área central de Dourados e no sistema público de saúde de Fátima do Sul, pelo menos dois novos casos de supostos estupros foram denunciados, fora outros três que ainda estão sob investigação.

De acordo com o Dourados News, as mulheres estavam na condição de pacientes do acusado no momento em que teriam acontecido os abusos. As denúncias mais recentes foram entregues à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Fátima do Sul e de Dourados. Se oficializados, serão cinco denúncias recentes no total.