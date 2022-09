Psicólogo é preso acusado de estuprar pacientes

Um Psicólogo de 63 anos de idade foi preso nesta terça-feira (13) acusado de estuprar pacientes durante consultas. Dentre as vítima estão um paciente de 15 anos, que realizou as denuncias.

O psicólogo atuava em Dourados, porém o caso foi denunciado na cidade de Fátima do Sul. Ele foi preso em sua casa, no Jardim Maracanã, região leste de Dourados, por policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados e de Vicentina e da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Fátima do Sul. O mandado de prisão temporária é válido por 30 dias.

A delegada da Delegacia de Mulher, Gabriela Vanoni, que coordena as investigações contou que a adolescente e a mãe procuraram a polícia, dando início aos levantamentos.

Já nas primeiras consultas o psicólogo tentava abusar da paciente, de acordo com investigações.

O psicólogo vai responder por estupro qualificado por se tratar de uma menor de idade. A pena varia de oito a 12 anos de detenção. O caso esta sendo investigado.

Com informações do site Dourados News.

