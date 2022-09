Campo Grande vai poder ativar o 5G na próxima segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (19) as prestadoras que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na licitação de 5G, realizada no ano passado, poderão ativar estações com a tecnologia de quinta geração do serviço móvel nas cidades de Aracaju/SE, Boa Vista/RR, Campo Grande/MS, Cuiabá/MT, Maceió/AL, São Luís/MA e Teresina/PI.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (14), pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).

As redes 5G devem consumir até 90% menos energia que as redes 4G atuais; Os tempos de conexão entre aparelhos móveis devem ser inferiores a 5 ms (milissegundos), face à latência de 30 ms das redes 4G; O número de aparelhos conectados por área devem ser 50 a 100 vezes maior que o atual; Devem ser realizados aumentos drásticos na duração da bateria de dispositivos rádio receptores.

Após a instalação da infraestrutura das redes 5G, a redução do consumo de energia poderá diminuir os custos futuros, além de torná-la mais ecológica. O tempo de latência reduzido, por sua vez, possibilitará a comunicação entre veículos autônomos, permitirá o desenvolvimento de sistemas de segurança que evitem acidentes automobilísticos, além de possibilitar a realização de cirurgias remotas por meio de robôs.

Até o dia 28 de novembro, quando vence a obrigação editalícia, as prestadoras Claro, Tim e Vivo deverão ter no mínimo oito estações de 5G ativadas em Aracaju/SE, cinco em Boa Vista/RR, 11 em Campo Grande/MS, oito em Cuiabá/MT, 13 em Maceió/AL, 14 em São Luís/MA e 11 em Teresina/PI.