Polícia cumpre nove mandados de busca e apreensão em Chapadão do Sul e prisão em Araguari

Entre os dias 31/05 e 02/06, A Polícia Civil, por intermédio do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), eu cumprimento a nove mandado de busca e apreensão no município de Chapadão do Sul, dando segurança no feriado de Corpus Christi e em um dos mais tradicionais eventos do Mato Grosso do Sul, que é a Exposul, onde houve grande concentração da população local e de diversos visitantes das cidades próximas. Além disso, foi cumprido em Jaraguari, um mandado de prisão contra um autor de homicídio.

Em Chapadão, as diligências tinham por objetivo reprimir, principalmente, o tráfico de drogas local e foram realizadas por equipes integradas do GARRAS e DP-Chapadão do Sul/MS.

Já em Jaraguari, foi preso J.G.R. (44). Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, por sentença condenatória definitiva, pelo crime de homicídio qualificado.

Segundo apurado, em 2018, o indivíduo matou uma mulher com 16 facadas, pelo meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

