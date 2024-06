Feriado nas rodovias federais de MS registra 32 acidentes, com três fatalidades

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encerrou a Operação Corpus Christi, que compreendeu todo o feriado e o fim de semana, com duração de 5 dias. Entre quarta-feira (29) e domingo (2), foram registrados 32 acidentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, destes 9 foram considerados graves, 31 pessoas ficaram feridas e três morreram.

Em 2024, os números mostram uma leve queda nos acidentes graves e óbitos em relação ao ano passado. No ano passado, no mesmo período foram 38 acidentes, sendo 8 graves, em que 45 pessoas ficaram feridas e 6 morreram.

Fiscalizações

Durante as fiscalizações, 77 pessoas foram flagradas dirigindo após ingerir bebida alcoólica. No total, três pessoas foram detidas por alcoolemia e foram realizados 3.470 testes.

Foram notificados 96 motoristas e passageiros sem o cinto de segurança. Além disso, 21 crianças estavam fora do dispositivo de segurança (cadeirinha). Ao todo, foram registradas 2.009 autuações, sendo 378 por ultrapassagem indevida.

Durante as ações de combate ao crime, foram apreendidas 4,1 toneladas de maconha, 135 kg de cocaína e seis veículos foram recuperados.

