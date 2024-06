Acidente: Carreta com porcos tomba em pista e vários animais morrem; motorista teve ferimento

Acidente deixou animais mortos e outros soltos pela pista. Alguns deles foram saqueados pela população

Na manhã desta segunda-feira(3), uma carreta com porcos tombou em uma pista na cidade de Dourados. O acidente ocorreu na Perimatel Norte entre a Avenida Presidente Vargas e Rua dos Caiuás. Vários animais morreram, outros ficaram soltos pela pista e outra parte saqueada pela população. Motorista foi socorrido com ferimento na cabeça.

O corpo de Bombeiros fez o socorro do motorista, que de início estava desorientado e recusou atendimento, mas foi convecido pelos profissionais posteriormente. A Polícia Militar Rodoviária e Rádio Patrulha estavam no local para conter o saqueamento dos animais. A empresa responsável pelos animais também estava no local e parte dos animais serão sacrificados.

O motorista tinha acabado de sair de uma granja e transportava os animais para abate em frigorífico da cidade.

