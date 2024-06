Casal engana ao pedir água e depois agridem e roubam idoso em Aquidauana; criminosos foram presos

Um crime ocorrido na madrugada da última quinta-feira(30) em Aquidauana resuoltou na prisão de um casal que roubou um idoso. A vítima relatou que estava em sua casa quando um casal pediu um copo de água e recebeu permissão para ir até a geladeira.

No entanto, enquanto se dirigia ao refrigerador, um dos autores desferiu um golpe na cabeça da vítima com um pedaço de madeira e tampou sua boca para evitar gritos. Em seguida, a mulher pegou a carteira da vítima, que continha documentos pessoais, cartões bancários e R$ 1.215,00, valor recebido de sua aposentadoria no dia anterior. Após o roubo, o casal fugiu do local.

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana-MS foi acionada e realizou as diligências. As informações repassadas pela vítima permitiram localizar e prender o casal.

Os autores, identificados como C.P.S., mulher de 43 anos de idade, e L.D.S., homem de 47 anos, foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados em flagrante por roubo majorado. As investigações continuam para elucidar todos os detalhes do crime.

A Polícia Civil segue trabalhando para assegurar que os responsáveis sejam devidamente processados.

Com informações da Depac.

