Na hora de fechar, proprietária de bar encontra homem morto

Um homem identificado como Luciano Balbino da Silva, de 45 anos, foi encontrado morto em um bar, na cidade de Itaquiraí, a 406 quilômetros de Campo Grande. Inicialmente a morte de Luciano foi confundida com sono, e o corpo permaneceu no estabelecimento por pelo menos 1 hora.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem já havia chegado ao bar embriagado, por volta das 21 horas. Ele teria sentado em uma das cadeiras do local mas, minutos depois, caiu e ficou no chão por mais de 1 hora. Clientes que testemunharam a cena acreditaram que ele estava dormindo porém quando a dona do bar foi fechar o estabelecimento percebeu que o homem estava desacordado, com um sangue próximo ao nariz.

A mulher acionou a Polícia Militar e uma ambulância. As equipes de saúde constataram a morte do cliente ao chegarem no local. Não havia sinais de morte violenta. A perícia e uma empresa funerária também foram chamadas e o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Naviraí para investigar a causa da morte.

Segundo frequentadores do bar, era comum que Luciano dormisse na frente do estabelecimento após ingerir bebida alcóolica. O crime foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.