“Assaltante do Celta branco” que aterrorizava moradores é preso

Policiais civis da Delegacia Especializada em Repreensão a Roubos e Furtos identificaram e prenderam, nesta terça-feira (27), um suspeito de praticar assaltos à mão armada em diversos bairros de Campo Grande. O jovem, de 23 anos, ficou conhecido como “assaltante do Celta branco” devido ao veículo que utilizava para realizar seus roubos.

Ao todo, foram 5 roubos majorados por emprego de arma de fogo cometidos no período de 20 dias. De acordo com informações policiais, o criminoso abordava pessoas em plena luz do dia. Armado de pistola, ele anunciava o assalto, pegava celulares, dinheiro, bolsas, mochilas, cartões bancários e documentos das vítimas e depois fugia. A maior parte dos roubos ocorreu no Bairro Tarumã, na Capital.

Após a identificação do suspeito, a DERF representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do investigado, o que foi deferido a fim de preservar a ordem pública.

Ele teve prisão preventiva decretada, foi interrogado e indiciado por prática de cinco roubos majorados por emprego de arma de fogo. O celta branco que ele usava para praticar os crimes também apreendido.

