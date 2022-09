Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Fátima vibra ao saber que é irmã de Catarina. Teodoro passa a ser o indicado para prefeito, e anuncia o seu noivado com Kiki e o nome de Januário para vereador. Edmundo pede a mão de Bianca e Batista, relutante, aceita. Candoca conta a Celso que está pobre, mas ele insiste que ela se case com ele. Petruchio vai com Marcela ao noivado de Bianca. O delegado também chega. Bianca convida todos que estavam presentes no casamento de Batista e Marcela, para seu noivado. Petruchio se declara a Catarina e diz que estava armando para desmascarar Marcela.

A Favorita

Alícia destrói todas as suas obras de arte e diz a Romildo que são todas um lixo. Ele acha que é mais uma crise, mas Alícia está decidida a começar uma vida sem o dinheiro do pai. Alícia sai de casa e Romildo chora. Dodi leva Sharon pra casa e confere se Manu está no canil. Ela finge estar presa e aproveita que Sharon algema Dodi na cama para mantê-lo sob seu domínio. Dodi se assusta por estar nas mãos de Manu. Cilene conta a Silveirinha que Halley já sabe a verdade sobre seus pais. Silveirinha diz que contará tudo para Flora, para desespero de Cilene.

Mar do Sertão

Cara e Coragem

Leonardo elogia a descoberta de Margareth. Regina teme que Danilo revele para os compradores que eles estão com a fórmula errada. Pat, Moa e Jonathan especulam sobre o motivo que levaria Margareth a trabalhar para encontrar a modificação da fórmula. Ísis passa mal e revela para Renan que está grávida. Márcia e Olívia ajudam Ísis e se irritam com a atitude de Renan, que se recusa a acompanhar a bailarina até o hospital. Renan faz o solo final do espetáculo e é ovacionado pela plateia. Ítalo conta para Pat, Moa e Rico que abrirá uma nova empresa.

Pantanal

Alcides diz a Tibério que se tornará um matador. Renato se impressiona com a emoção de Tenório ao saber que o neto nasceu. José Lucas pede Irma em casamento. José Leôncio sente cansaço e resolve viajar para São Paulo com Jove, a fim de fazer exames. Alcides diz a Maria Bruaca que não tem nada mais a oferecer em troca do amor que ela sente por ele. Alcides pede a Zaquieu que consiga a zagaia de José Leôncio. Maria Bruaca confidencia a Filó a profunda tristeza que sente. José Lucas garante a Tadeu que a sela de Joventino é dele, e aconselha o irmão a usá-la.

Poliana Moça

Poliana fala para o pai que Roger estava no dia em que Plínio, o garoto misterioso, foi visitá- -la. No CLL, um morador da comunidade chega gritando de dor para ser atendido por Davi. Sérgio faz um jantar romântico para Joana e cuida de todos os preparos. Otto pede para Sara acessar remotamente as câmeras de segurança da casa de Luísa. Renato vai até a casa de Ruth e pede para a diretora parar de esconder seu sentimento. Eles se beijam. Otto conversa com Ruth, a diretora fala que muitos pais estão pensando em tirar os alunos da escola, porque muitos perderam os empregos.