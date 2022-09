Minissérie da Cultura terá sessão de pré-estreia com elenco no Bioparque

Grandes artistas foram escalados para os personagens, como Antônio Fagundes e Daniel de Oliveira

A minissérie “IndependênciaS”, criada por Luis Alberto de Abreu, dirigida por Luiz Fernando Carvalho (dupla responsável por “Capitu” e “Hoje é Dia de Maria”), e produzida pela TV Cultura, terá sessão de pré-estreia para convidados em Campo Grande, hoje, às 14h30 no Bioparque Pantanal, com a presença do elenco, que tem nomes como Daniel de Oliveira, Maria Fernanda Cândido e Antônio Fagundes.

Alusiva à comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil, completados no último dia 7 de setembro, a série narra fatos e apresenta personagens curiosos do processo de liberdade do país, de acordo com a pesquisa realizada pelo jornalista José Antônio Severo.

Ele explora outros personagens fundamentais para a independência, além de trazer à tona a voz de negros, padres e mulheres, “apagados” pela história “oficial”.

O diretor-executivo da TV Cultura, Fábio Borba, explica sobre o evento. “É a apresentação da série ‘IndependênciaS’ na ‘praça’ Campo Grande. A TV Cultura tem feito o lançamento da série em algumas praças, e em Campo Grande, representando a Região Centro-Oeste do Brasil. Nós, em parceria com a TV Educativa, vamos realizar hoje o lançamento da série de 200 anos da Independência do Brasil no MS, dada a importância da região para a TV Cultura, e porque a TV Cultura decidiu produzir uma série que não ficasse apenas no eixo Rio-São Paulo, já que o processo de independência acontece em todas as regiões do Brasil.”

De acordo com o titular da Secic (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura), Eduardo Romero, a série é imprescindível para o resgate da nossa história. “A minissérie ‘IndependênciaS’ tem um papel fundamental no resgate histórico-cultural da história do Brasil. São 200 anos, contando todo esse movimento político, cultural, identitário do país, e essa minissérie traz luz a esses acontecimentos, envolvendo grandes atores e pesquisadores em uma produção cinematográfica, e ela desempenha um papel fundamental, porque não é só uma data comemorativa, é todo um processo de construção do próprio Brasil.”

Romero ainda considera que o fato, ocorrido há 200 anos, teve forte impacto nas construções socioculturais dos brasileiros. “Esses 200 anos impactaram nas decisões políticas, nas construções culturais, além ser ser um projeto grandioso, que encanta, inspira, e que motiva a gente a ter mais orgulho de ser brasileiro e saber mais da nossa história e dos acontecimentos do nosso país”, defende.

A trama traz personagens e vários fatos que não tiveram muita atenção ao longo de todos estes anos, mesmo com toda a importância que a data representa para a história do país. Além disso, a narrativa também destaca o papel de várias personalidades já conhecidas, mas por outro ângulo, dando maior destaque ao papel que desempenharam em todo o contexto histórico, que vai muito além da importância dada em retratos correlatos. Grandes artistas foram escalados para representar os personagens, como Antônio Fagundes (d. João VI), Maria Fernanda Cândido (Maria Graham), Daniel de Oliveira (d. Pedro I), Gabriel Leone (d. Miguel) e Louisa Sexton (Leopoldina). Cantoras brasileiras também fizeram participações especiais na trama, como Margareth Menezes e Fafá de Belém. A nova série será exibida todas as quartas-feiras, às 21h, ao longo de 16 episódios que trazem novos olhares para o processo do rompimento do Brasil com Portugal.

