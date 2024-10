Mulher que tentou matar ex-namorado e a atual é presa em Campo Grande

Na madrugada de domingo(20), prendeu em flagrante uma mulher de 40 anos que tentou matar a facadas, o ex-companheiro dela e a atual namorada dele quando passavam em frente à sua casa, no Jardim Los Angeles.

No local, os policiais civis foram até a casa do homem vítima e posteriormente foram na casa da autora, onde a encontraram escondida. Ela foi presa em flagrante e irá responder pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.

A mulher que foi atacada precisou ser internada, devido às lesões sofridas.

A prisão foi realizada pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa). A equipe da DHPP foi acionada pelo Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança).

A DHPP deixa um número para denúncias sobre homicídios ou paradeiro dos suspeitos :(67) 99217-1527

