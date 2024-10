Moradores denunciam cruzamento perigoso famoso por acidentes “quase todos os dias” no São Francisco

Seja de dia ou de noite, o cruzamento entre as ruas Dolor Ferreira de Andrade e 25 de dezembro, no São Francisco, em Campo Grande, tem sido palco de diversos acidente que tem deixado motoristas e motociclistas feridos.

De acordo com os moradores, é necessária a instalação de um quebra-molas na Rua 25 de dezembro, para ajudar a diminuir a velocidade dos veículos que passam pelo cruzamento. Além disso, é preciso mais atenção dos condutores, uma vez que há placa de sinalização de Pare que, se respeitada, evitaria as diversas batidas.

Em uma das imagens, é possível ver um motociclista voando sobre o carro, após o condutor avançar a preferencial. “Nossas câmeras captam. É muito triste ver esta situação por falta de sinalização e providência”, destacou um dos moradores.

Confira as imagens abaixo:

