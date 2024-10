Meteorologia volta a colocar Campo Grande e mais 40 cidades em alerta para chuvas intensas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) voltou a colocar 41 cidades de Mato Grosso do Sul, em alerta de perigo potencial quanto às chuvas intensas que podem atingir os municípios até as 10h desta terça-feira (22).

Conforme aviso, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo de um dia. A tempestade pode vir acompanhada de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Além disso, pode haver alagamentos, descargas elétricas e corte na energia.

Não é recomendado que a população se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de quedas, bem como estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de emergência, acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193, ou Defesa Civil pelo 199.

As cidades presentes no alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bodoquena, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Ladário, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram