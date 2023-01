Mulher que esfaqueou marido 3 vezes após ser agredida ganha liberdade provisória

Suspeita de esfaquear o marido ao menos três vezes na última quarta-feira (18), ganhou liberdade provisória após passar por uma audiência de custódia ontem (19). O crime ocorreu em um barraco, na Vila Entroncamento, em Campo Grande.

Segundo consta no depoimento, o casal estava consumindo bebida alcoólica, quando ambos começaram uma discussão. O homem teria desferido socos contra a suspeita, que pegou uma faca e desferiu um golpe no peito do marido.

Ainda conforme o relato da suspeita, o homem se virou para pegar um pedaço de madeira, momento em que ela o golpeou nas costas. Em seguida, quando o irmão da vítima estava acionando o socorro, a mulher desferiu novamente um golpe no esposo, dessa vez na barriga.

Ela alega que só desferiu o último golpe, pois foi ofendida verbalmente pelo marido, ficando “cega de raiva”. O homem segue internado, mas também recebeu liberdade provisória por agredir a esposa.

