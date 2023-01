TCE-MS dá 48 horas para Agereg explicar greve

A prefeitura tem 48n horas para dar expolicações ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul sobre a greve que paralizou o transpior te coletivo da Capital na última quarta-feira. Por meio ofício do conselheiro do TCE/MS, Marcio Monteiro, encaminhou à prefeitura municipal e Campo Grande e à Agência de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), solicitação de informações sobre a paralisação dos serviços de transporte público na Capital, ocorrida nesta quarta-feira, 18 de janeiro.

Ainda segundo o oficio, as informações devem ser encaminhadas no prazo máximo de 48 horas.

No documento, o relator, conselheiro Marcio Monteiro, pede esclarecimentos sobre os fatos que levaram a essa paralisação e as medidas adotadas pela Agereg e Prefeitura para reverter a situação.

