Dracco prende policiais entrando com munições e drogas em presídio de MS

Dois policiais penais lotados da Penitenciaria Estadual de Dourados (PED), foram presos pelos agentes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) na madrugada de hoje (20), acusados de entrar no estabelecimento prisional com drogas e munições.

Conforme informações do Dracco, a prisão foi realizada em âmbito de combate ao crime organizado, que após intercâmbio de informações da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul, suspeitou-se de servidores penais entrando no presídio com drogas e outros objetos. AS munições e os entorpecentes eram entregues diretamente aos internos.

Diante das informações, equipes da Polícia Civil passou a monitorar um dos suspeitos, que durante serviço, por volta de 0h30 de hoje (20), foi visto pelas câmeras internas, deixando a penitenciaria e depois retornando ao estabelecimento penal com uma mochila de cor preta.

Com as imagens em mãos, foi necessário a autorização do diretor do presídio para realizar a abordagem ao servidor visto entrando com objetos e drogas dentro do sistema prisional. Os agentes do Dracco localizaram a mochila e durante a vistoria, encontraram munições calibre 357 e porções de entorpecentes.

Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao policial. Durante ação, notou-se que operação foi acompanhada também de outro servidor penal, que não realizou os procedimentos de praxe, identificado também a sua participação na dinâmica do crime.

Os dois policiais penais foram conduzidos até a sede do Dracco, onde foram autuados em flagrante, pelos crimes de tráfico de drogas. Outros crimes praticados pelos suspeitos dentro da penitenciaria serão investigados.

