Empresários há 11 anos realizam sonhos através de uma plataforma digital

Em tempos sombrios onde as pessoas esperam e pedem por mais solidariedade e compreensão, o amor ao próximo existe sim, e na Capital empresários há 11 anos exercem o dar “sem olhar a quem, desejando o bem” e possibilitando através de uma plataforma de vaquinha incentivar a doação e realizar sonhos unindo pessoas que também acreditam na solidariedade.

O aplicativo Donativa nasceu em 2011 com outro nome, mas acabou tendo sua razão social vendida para outra empresa de vaquinhas, porém permaneceu ajudando causas sociais.

O objetivo é ajudar sonhos ou necessidades das pessoas e empresas a serem realizados. É claro que infelizmente diante golpes ou pessoas oportunistas, existe uma equipe que recebe os projetos, documentos e após validar a real necessidade este grupo publica a vaquinha na plataforma sustentada por mais de 80 empresários e pessoas físicas unidas, que ajudam a manter e divulgar estas vaquinhas que são responsáveis em ajudar o próximo e possibilitam através do site que a comunidade também se envolva e ajudem. “A Donativa não cobra comissões dos projetos de sua plataforma, sendo justamente as empresas Amigas e pessoas físicas Amigas que patrocinam o custeio do instituto que garantem nosso funcionamento ou através de pessoas que acessam o site e fazem suas doações”, explicou a gerente geral Renata Busatto.

Este principio da bíblia nunca esteve tão em alta: “Faz quando você fizer boa ação, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará.” Mateus 6:3-4 tem sido cumprido através esta força tarefa do BEM.

Para ser um empresário amigo basta relacionar o aporte financeiro estabelecido pelo critério do capital social e acessar o site: www.donativa.org,br para verificar o valor de doação que inicia com R$64 reais.

Para doar e ajudar nos projetos A Donativa não tem fins lucrativos e não cobra taxas. Atualmente tem mais de 50 projetos ativos do Brasil inteiro, que beneficiam milhares de pessoas. Todos podem ajudar, a partir de R$ 10,00 já é possível fazer uma doação e ajudar. Qualquer pessoa pode escolher um projeto e contribuir, mesmo não sendo Amigo “Dona Tiva”.

Quando perguntam qual seria o beneficio de se tornar um empresário Amigo ou um AMIGO (A), da plataforma? O maior é a solidariedade e ajudar em salvar vidas e não deixar sonhos morrerem, mas é possível também expor o selo empresa ou amigo da Dona Tiva, em seus materiais de marketing e divulgação, além da Dona Tiva também exibir o seu nome ou nome de sua empresa em suas divulgações.

A plataforma ganhou tanta força que até projetos de fora do Estado já foram ajudados como aconteceu com o projeto dos jovens cientistas de São Paulo que precisavam de telescópios para dar andamento as pesquisas, e o valor total pedido foi alcançado.

O Educandário Getúlio Vargas aqui da Capital também foi contemplado com o valor total pedido no final do ano passado e agora em janeiro recebeu o valor total arrecadado de R$33 mil para reformar a sala que havia inundado e sido destruído.

A DonaTiva não entrega o valor em espécie para pessoas físicas, apenas para empresas. O valor arrecadado é entregue no formato da necessidade do sonho ou pedido. Eles compram os produtos, materiais para construção, tudo o que o projeto pediu e entrega pronto o sonho, isto para que seja de fato aplicado na proposta apresentada.

Um exemplo que está em busca de ajuda é da mãe solo de um garoto deficiente que devido sua rotina com o filho precisa trabalhar em casa e após terminar o curso de cabelereiro sonha montar o seu salão em sua casa. Grazianny Farias é mãe de 3 filhos o seu caçula nasceu com uma deficiência e ela conta com doações para alcançar o valor de R$3.500 reais, para comprar produtos, tesouras, cadeira própria dentre outros utensílios para o salão. Interessados devem acessar: Um salão para Grazy no www.donativa.org.br

Pela primeira vez a plataforma está apoiando um estudante. Ele está prestes a desistir do maior sonho de sua vida, o de ser médico, mas chegou até aqui e não quer desistir afinal faltam apenas dois anos para concluir o curso e se tornar um cirurgião. Fredy Balbuena, está no Dona Tiva contando em alcançar o valor de R$250 mil reais para conseguir concluir o curso que não aceita financiamentos ou outras formas que não avista. “MEU SONHO É ME FORMAR EM MEDICINA! A medicina é para a minha vida, como o ar que eu respiro, não me vejo fazendo outra coisa. Já tentei mudar de profissão, mas o desejo que mora em meu coração é e sempre será maior do que tudo, por isso dedico a minha vida servindo para fazer o bem. Atuar na área da saúde é presenciar verdadeiros milagres, é acreditar que o impossível pode se tornar possível. Tenho muito orgulho do que faço, é sem dúvidas muito gratificante ver um paciente que passou por nossos cuidados, saindo curado e/ou confortado. Essa emoção é impagável, é algo que não se descreve, apenas sente. Um sentimento único, e quero senti-lo até o fim da minha vida, pois renova nossa fé e nos mostra o quanto somos pequenos e frágeis e que sempre precisaremos uns dos outros”. explicou Fredy.

https://donativa.org.br/vaquinha/meu-sonho-e-me-formar-em-medicina . Quem preferir enviar o número de identificação da vaquinha do Fredy é: 188. Lembrando que qualquer valor ajuda e somar e tornar real o sonho destas pessoas.

Na plataforma há diversos temas e necessidades. Ajude você também e ponha o slogan deles em prática “Ajudando Muitos, com um pouco de cada um”.

SERVIÇO:

www.donativa.org.br

