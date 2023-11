Mulher que conheceu homem pela internet é resgatada de cárcere privado em Aral Moreira

Na última terça-feira, (21) a Polícia Civil de Aral Moreira, realizou uma operação que resultou na prisão em flagrante de um homem de 32 anos, acusado de manter sua companheira, da mesma idade, em cárcere privado. Além disso, o indivíduo foi detido por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A ação policial teve início após a recepção de uma denúncia de cárcere privado no bairro Satélite, em Aral Moreira. Segundo a denúncia, a vítima estava sendo mantida contra sua vontade em sua própria residência, com bloqueio de contato com familiares.

A vítima, uma mulher de 32 anos, conheceu o acusado pela internet e mudou-se de São Paulo/SP para Aral Moreira a convite dele. Abandonando suas três filhas sob os cuidados de parentes, ela chegou à fronteira no final de janeiro deste ano. A situação veio à tona após a polícia receber a denúncia e iniciar as investigações, confirmando a veracidade do caso com testemunhas apontadas pela denunciante.

As investigações, que começaram no dia anterior à prisão, culminaram na localização da vítima e do acusado na tarde desta terça-feira. A mulher confirmou os fatos e revelou que vinha sofrendo agressões e ameaças de morte por parte de seu companheiro.

Na residência do acusado, a polícia encontrou diversas munições de variados calibres, algumas de uso permitido e outras de uso restrito. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Aral Moreira. Posteriormente, será transferido para Ponta Porã-MS, onde ficará à disposição da justiça.

Denúncia

A Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira destaca a importância da denúncia de casos de violência doméstica e ressalta que qualquer informação pode ser crucial para salvar vidas. A população pode fazer denúncias pelos telefones: (67) 3488-1270 e (67) 99346-2176 (WhatsApp).

Com informações da Depac