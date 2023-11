Mulher tem cabelos e nádegas cortados pelo vizinho e ambos vão parar na delegacia

Uma mulher que não teve identidade divulgada, teve os cabelos cortados e as nádegas perfuradas com uma faca, por um homem, em Corumbá, a 515 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, quanto a mulher e o vizinho, com quem tem um relacionamento, tiveram que ir à delegacia para serem ouvidos.

Em depoimento na delegacia, a mulher contou que ambos vivem um relacionamento há mais de 10 anos, e que todas as vezes que estão juntos, acontecem brigas por causa de bebidas alcoólicas.

O rapaz também foi ouvido, e conforme o site Diário Corumbaense confessou o crime.

Ambos foram parar na delegacia, para esclarecimentos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.

Serviço

Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

