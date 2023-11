Federação do comércio de MS é contra portaria que permite trabalho aos domingos e feriados mediante convenção coletiva

Foi aprovado ontem (21) na Câmara Federal, o requerimento de tramitação em regime de urgência, um projeto que visa sustar os efeitos da Portaria 3665/2023, que só permite o trabalho nos domingos e feriados mediante acordos e convenções coletivas.

Foram no total de 433 votos, sendo 301 votos a favor e 131 contrários. A proposta deverá ser analisada nas próximas seções do plenário, e não passará por comissões.

“Estamos solicitando o apoio de toda bancada federal de Mato Grosso do Sul para que vote favoravelmente a suspensão dos efeitos dessa portaria, com vistas a evitar entraves no setor produtivo e a onda de desemprego daí decorrente” alerta a presidente da FCDL/MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), Inês Santiago.

A Federação já havia se manifestado por meio de nota, que repudia a nova regra, e alega que a restrição poderá gerar uma onda de desemprego “uma vez que a flexibilidade na negociação de horários é crucial para a manutenção e a criação de empregos em diversos setores”.

Ainda conforme a nota, a federação acredita que a legislação do trabalho precisa de equilíbrio entre os direitos do trabalhador e a necessidade de flexibilidade por parte dos empregadores.

“Entendemos que essa medida representa um retrocesso significativo no cenário laboral, retirando a autonomia e a flexibilidade que os trabalhadores e empregadores tinham ao estabelecer acordos individuais. A imposição de restrições excessivas pode prejudicar a dinâmica do mercado de trabalho, comprometendo o desenvolvimento econômico e social”, finaliza.

A Fecomércio MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) também informou por meio de nota que está alinhada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) quanto à Portaria MTE n. 3.665, de 13/11/2023 que muda a regra para o expediente no comércio aos domingos e feriados e causa insegurança jurídica para trabalho nas empresas do comércio.