Sistema Famasul realiza 1º Encontro Mulheres em Campo

Com mais de 250 mulheres capacitadas em 2023, o programa Mulheres em Campo encerra 2023 com um grande evento reunindo mulheres do agronegócio de Mato Grosso do Sul. O Encontro será realizado na próxima sexta-feira (24), a partir das 9h, na sede do Sistema Famasul. A primeira-dama do estado, Mônica Riedel, a subsecretária de Políticas para Mulheres da capital, Carla Setphanini, a promotora de justiça, Clarissa Carlotto Torres, a presidente da Comissão Nacional de Mulheres no Agro da CNA, Stéphanie Ferreira, a diretora administrativa da Aprosoja/MS, Malena May e a diretora-técnica do Senar/MS, Mariana Urt, participam de painéis que abordam a presença feminina no agro, com destaque para cargos de liderança.

Representantes de sindicatos rurais, universidades, associações parceiras, trabalhadoras e produtoras rurais terão a oportunidade de estreitar relações, ampliar conhecimentos e fomentar o protagonismo no agro. “A necessidade de profissionalização que torne a gestão do negócio rural mais eficiente passa pela necessidade de desenvolvimento de competências com características empreendedoras e de gestão, incluindo também iniciativas de apoio, identificando e dando respostas às necessidades em contexto contemporâneo.”, explica a coordenadora do programa, Katiuscia Nasu.

O programa foi desenvolvido pelo Senar em 2017 e tem o objetivo de desenvolver competências de empreendedorismo e gestão, ampliando o protagonismo feminino na administração da propriedade e dos negócios rurais. As participantes também trabalham o desenvolvimento pessoal e recebem orientações para aprimorar potenciais, planejar e transformar atividades em negócios. Ao todo, são cinco encontros em cada município, sendo um por semana. Para participar é preciso ter mais de 16 anos e ter completado no mínimo até o 5º ano do ensino fundamental.

