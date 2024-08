Mãe desmente que filha tenha sido dopada e estuprada por amigo da família

Na madrugada desta segunda-feira(19), uma mulher de 37 anos teria sido abusada sexualmente por um amgio da família em Amambai, a km de Campo Grande. A polícia investiga o caso.

No entanto, na manhã manhã desta segunda-feira, a mãe em depoimento disse que a filha foi diagnosticada com depressão e esquizofrenia e que seria ainda hoje internada em um hospital psiquiátrico de Campo Grande.

A mulher explicou que pediu ajuda para o vizinho nos cuidados médicos e que as medicações são de uso da filha e receitadas pelo hospital de amambai. Ela disse que já viu a filha relatar fatos que não aconteceram e isso é um dos motivos pelo qual ela seria internada. O caso permanece registrado como importunação sexual.

O ocorrido segundo a vítima

De aordo com a ocorrência, a mulher foi encontrada por uma moradora na rua por volta de meia-noite, que acionou a polícia. Segundo o relato da vítima, o homem estava em sua casa a pedido de sua mãe para ajudar em seu deslocamento de ambulância para a Capital para um tratamento médico.

A mãe teria ido dormir, e a filha ficou na sala com o amigo da família. Aprovietando da oportunidade, ele teria administrado os medicamentos que a mulher usava e ao perceber que ela já estava sonolenta, aumentou a dose.

Depois, ele teria levado ela para o sofá, cobriu a mulher com um cobertor e a beijou à força. A vítima disse que estava deosrientando, mas percebeu o homem passando as mãos em suas partes íntimas e que na tentativa de se defender, foi até o banheiro e tomou um banho, para tentar recuperar a sobriedade. Ele ficou observando a vítima no momento.

Ela então trocou de roupa e conseguir sair de casa e pedir socorro. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia e o suspeito negou as acusações a polícia. O caso está sendo investigado.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.