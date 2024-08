Homem é executado com sete tiros em Bela Vista

O homem tinha várias passagens pela polícia por furto e furto qualificado

Na noite de sábado (17), um homem identificado como Arlan Maciel Fernandes, de 36 anos, foi alvejado com sete tiros no quintal de sua casa na Rua Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, em Bela Vista. O homem tinha várias passagens pela polícia por furto e furto qualificado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o rapaz já estava morto.

A Policia Civil e Militar, e a Perícia estiveram no local. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Jardim e liberado para o sepultamento em Bela Vista.

