Idoso de 77 anos é preso por abusar sexualmente de menores em Campo Grande

Abusos de crianças pertencentes a denominação religiosa aconteciam durante aulas de música

Na manhã da última quinta-feira, (15) um idoso de 77 anos, condenado por estupro de vulnerável à pena de 14 anos de reclusão foi preso no bairro Tarumã em Campo Grande.

A condenação transitou em julgado. O criminoso foi preso após levantamentos de inteligência sobre a localização. Ele foi recolhido para o cumprimento da pena.

O idoso aproveitava que a filha estaria ministrando aula de música para crianças pertencentes a uma denominação religiosa em sua residência, aproveitando momentos em que as alunas estariam sozinhas para cometer abusos sexuais.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da DENAR – Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico.

