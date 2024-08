Meteorologia emite alerta de grande perigo para baixa umidade do ar em 17 cidades de MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta vermelho de grande perigo, para 17 municípios de Mato Grosso do Sul, quanto à baixa umidade do ar nesta segunda-feira (19).

De acordo com o comunicado, a umidade pode ficar abaixo dos 12%, sendo grande o risco para incêndios florestais e problemas de saúde, como doenças pulmonares, dores de cabeça, etc.

É recomendado que a população beba bastante líquido, evite fazer atividade física durante o tempo seco, não se exponha ao sol nas horas mais quentes, use hidrante corporal, umidifique os ambientes e evite bebidas diuréticas, como café e álcool.

As cidades presentes do alerta são Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

