Mulher morre atingida por raio durante tempestade, em Sete Quedas

Na tarde dessa ontem (19), uma mulher identificada como Marilda Ricarte, de 38 anos, morreu após ser atingida por um raio em Sete Quedas, município situado a 468 quilômetros de Campo Grande. O incidente aconteceu na Aldeia Sombrerito, enquanto Marilda estava do lado de fora de sua residência de madeira.

Segundo boletim de ocorrência, a mulher foi atingida pela descarga elétrica e morreu instantaneamente devido à intensidade da corrente. O impacto da tempestade também causou a morte de um porco, que estava a cerca de 100 metros do local, vítima do campo magnético gerado pela queda do raio.

Marilda morava na aldeia há pouco mais de um ano, embora sua família seja originária de Amambai. A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas para dar início às investigações do caso, que foi registrado como uma morte decorrente de fato atípico.

Este caso aconteceu em meio a um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a região de Sete Quedas. O município está sob risco de tempestades nesta sexta-feira (20), com possibilidade de chuvas intensas que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. O Inmet também alertou para a chance de queda de raios, recomendando à população que evite se abrigar debaixo de árvores para minimizar o risco de descargas elétricas.

