Previsão para sexta-feira: chuvas fracas a moderadas com tempestades isoladas

A previsão para esta sexta-feira (20) aponta para mudanças no clima de Mato Grosso do Sul, após uma semana de tempo estável no estado. Esperam-se chuvas de intensidade fraca a moderada, com possibilidade de chuvas fortes e tempestades isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

As precipitações podem ultrapassar 40 mm em 24 horas. Esse cenário meteorológico é resultado do intenso transporte de calor e umidade, combinado com a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica e a aproximação de uma frente fria, que favorecem a formação de instabilidades atmosféricas na região.

Quanto às temperaturas, as mínimas devem variar entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 27°C e 32°C, nas regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas áreas pantaneira e sudoeste, as mínimas devem ficar entre 24°C e 26°C, com máximas de 29°C a 34°C. Nas regiões do bolsão e norte, as mínimas ficam entre 22°C e 24°C, e as máximas entre 30°C e 33°C. Em Campo Grande, as mínimas devem variar entre 22°C e 24°C, com máximas entre 28°C e 31°C. Os ventos virão do norte (norte/noroeste), com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ocasionalmente registrar rajadas superiores a 60 km/h.

Com informações do Cemtec

