Capotagem na MS-379 deixa uma mulher morta e dois feridos na Laguna Carapã

Um grave acidente ocorrido na noite de quinta-feira (19) na MS-379, em Laguna Carapã, resultou na morte de Rafaela Rafaeli, de 24 anos, e deixou outras duas pessoas feridas. O acidente aconteceu próximo ao distrito de Bocajá, a cerca de 305 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Rafaela conduziu um veículo de passeio quando perdeu o controle da direção. Testemunhas contaram que o veículo estava em alta velocidade no momento do acidente, o que pode ter contribuído para o capotamento.

Rafaela morreu no local, enquanto os outros dois ocupantes do carro foram socorridos e encaminhados para hospitais em Laguna Carapã e Amambai. Ainda não há informações previstas sobre o estado de saúde dos feridos.

O caso foi registrado na delegacia local, e as denúncias do acidente estão sob investigação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais