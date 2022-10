Mulher morre após esfaqueada por vizinho

Uma mulher, identificada como Glorisleyne Anunciação Vilhalva, de 40 anos, morreu na madrugada deste sábado (01) após ser esfaqueada por um vizinho. O crime aconteceu no município de Rio Verde de Mato Grosso, a 195 quilômetros de Campo Grande. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no trajeto até Campo Grande, onde seria transferida para o hospital.

De acordo com o site RV News, por volta das 19h30, ela e o vizinho, de 23 anos, discutiram por um motivo fútil, no bairro Paraíso Cacarense.

Em determinado momento, o homem entrou na casa dele e saiu com a faca. Ele desferiu um golpe contra a vítima, que caiu ferida ao solo e começou a pedir socorro, enquanto o homem fugiu do local do crime com a faca nas mãos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar foram chamados e encontraram a mulher sentada em uma cadeira de fio com o ferimento na região esquerda do abdômen, deixando parte das vísceras expostas.

Ainda conforme o RV News, ela recebeu atendimento e foi levada para o Hospital Paulino Alves da Cunha, porém, devido a gravidade precisou ser levada até Campo Grande, mas não resistiu aos ferimento e morreu na ambulância.

O caso inicialmente teria sido registrado como homicídio na forma tentada, mas com a morte da vítima, passa a ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde como homicídio simples por motivo fútil. O suspeito pelo crime continua foragido.

