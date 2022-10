Venezuelano é assassinado com 9 facadas próximo a conveniência

Um homem, identificado como Orangel Manuel Perez Ramos, de 40 anos e de origem venezuelana, foi encontrado morto a facadas na madrugada deste sábado (01) próximo a um conveniência na rua Filomeno João Pires, Bairro João Paulo II, em Dourados, a 238 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Orangel foi morto com nove facadas, duas nas costas e sete no tórax. A Polícia Militar foi acionada pela proprietária de um bar, que disse estar havendo uma briga em seu estabelecimento.

Segundo a mulher, o bar ainda estava aberto com diversas pessoas no local. Em determinado momento chegaram sete pessoas, já alteradas pelo consumo de bebida alcóolica e começaram a discutir. A proprietária então, pediu que fossem brigar em outro local.

Os homens foram para a frente de uma conveniência que já estava fechada, e continuaram a discussão. Quando as equipes chegaram na região, havia uma vítima caída ao solo. Uma equipe da Polícia Civil e da Perícia também foram acionadas.

A dona do bar disse que nenhum dos sete homens são frequentadores do seu estabelecimento. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e o crime segue em investigação. A polícia também apura a existência de imagens captadas pelas câmeras de segurança do bar e da conveniência.